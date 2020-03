Zasedá vláda. Má prodloužit omezení volného pohybu

Ministři v pondělí rozhodnou prodloužení omezení volného pohybu lidí po České republice, který zatím platí do úterních 6:00 hodin. Premiér Andrej Babiš (ANO) už avizoval, že vláda opatření protáhne. „Na vládě přijmeme další opatření a prodloužíme omezení pohybu osob do 1. dubna,“ řekl v neděli v ČT premiér.

Zákaz se nevztahuje na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení.

Kabinet by měl také schválit návrh ministra školství Roberta Plagy (ANO) na posunutí maturitních zkoušek. Maturity by se podle Plagy měly uskutečnit 21 dní po znovuotevření středních škol. Pokud by ale školy nebyly otevřené před 1. červnem, studenti by získali maturitní vysvědčení, které by odpovídalo průměru z posledních tří vysvědčení.