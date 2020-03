V cizině na pomoc čeká 16,5 tisíce uvázlých Čechů

V zahraničí kvůli omezením v souvislosti s šířením koronaviru čeká na pomoc ministerstva zahraničí okolo 16,5 tisíce Čechů. „Na začátku tohoto týdne jsme evidovali okolo dvaceti tisíc žádostí, zpátky do vlasti jsme zatím navrátili už okolo 3,5 tisíce, do konce týdne by to mělo být pět tisíc,“ řekla Právu mluvčí Černínského paláce Zuzana Štíchová.