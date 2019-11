Tomáš Petříček se narodil 27. září 1981 v Rokycanech. Vystudoval obor mezinárodní vztahy na Fakultě Sociálních věd Univerzity Karlovy, kde získal titul magistra a Ph.D. Dále získal dva tituly M.A., a to na bruselském Centre Européen de Recherches Internationales et Stratégiques v oboru Governance a rozvojová politika a na University of Warwick v oboru Mezinárodní politická ekonomie.

Několik let aktivně působil v Evropském parlamentu . Mezi lety 2007 a 2009 byl asistentem poslance Evropského parlamentu Libora Roučka a v letech 2014 až 2017 poradcem poslance Evropského parlamentu Miroslava Pocheho , kterého podporoval i při přípravách kampaně strany k volbám do krajských zastupitelstvech v roce 2016. Pracoval také na magistrátu, kde měl na starosti evropské fondy v kanceláři radního, a působil v dozorčích radách a představenstvech několika společností (Rencar, Želivská provozní, Úpravna vody Želivka apod.).

Do politiky se snažil dostat i v komunálních volbách v říjnu 2018, kdy za ČSSD kandidoval v Praze 7. Strana zde dostala ale jen 1,87 % hlasů a do zastupitelstva se tak nedostala. Petříček získal jen 320 hlasů.

Poté, co prezident Miloš Zeman opakovaně odmítl jmenovat Miroslava Pocheho do funkce ministra zahraničních věcí ČR, nominovala ČSSD Petříčka, a to 18. září 2018. Do funkce byl po setkání s prezidentem Milošem Zemanem jmenován 16. října 2018. Prezident dlouhodobě kritizuje Petříčkovo propojení s Pochem. Toho si Petříček ponechal jako poradce.