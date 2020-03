Totální selhání odběrů v Praze: Muže s příznaky a kontaktem s nakaženými poslali domů. Nic nebylo připravené

Lékaři navíc muže s příznaky poslali domů, a nikdo se nezabýval tím, že pojede třeba MHD.

Novými odběrovými místy měly být podle premiéra i ministra zdravotnictví Nemocnice Na Bulovce, Thomayerova nemocnice v Krči a Ústřední vojenská nemocnice. Ta měla stan pro odběry občanů otevřít v 11 hodin.

Právě tam se vydal pan P., jehož totožnost Novinky znají, ale nepřál si být jmenován.

Ze 104 pozitivních případů máme 50 v Praze, proto od zítřka navyšujeme kapacitu:

UVN spouští zítra v 11:00 nový stan pro odběry.@NaBulovce spouští zítra odběry v novém kontejneru od @HasiciPraha.

Thomayerova nemocnice, infekční klinika, pavilon K. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) March 12, 2020

Na základě nařízení na místo nejdříve nešel přímo, ale volal na infolinku nemocnice.

„Tam nám v 10 hodin dopoledne řekli, ať si zavoláme později, že nic nevědí. Ve 12 hodin nám na téže infolince sdělili, že informace mají na webových stránkách nemocnice (ÚVN). Tam bylo psáno, že postavili odběrný stan, kde dělají odběry, a že druhým odběrným místem je infekční oddělení té nemocnice,” popisuje Čech, který od čtvrtka pociťuje příznaky nákazy a přišel do kontaktu s nakaženými.

„Od čtvrtka se s manželkou nemůžeme dovolat na hygienu. Oba máme zvýšené teploty, oba trpíme pocitem slabosti, kašlem a dalšími příznaky respiračního onemocnění. Oba jsme přišli do kontaktu s rizikovými lidmi, přičemž já dokonce s pacienty s potvrzenou nemocí, či jsem přišel do kontaktu s hasiči, kteří jsou nyní v karanténě. Manželka je zdravotní sestra a v rámci své práce přišla do kontaktu se stovkami lidí,” vysvětluje důvod, proč se rozhodl nechat se otestovat.

Nemocnice Na Bulovce - výtěr z nosohltanu Video: Novinky

Řekli, ať jdou domů

Protože se na linku nemohli dovolat, tak se nakonec v pátek odpoledne v půl druhé vydali do ÚVN osobně a čekala je šokující zkušenost.

Prohlášení na webových stránkách nemocnice ÚVN má připravena dvě odběrová místa, z bezpečnostních důvodů je Odběrové místo „prvního kontaktu“ situováno ve stanu v areálu nemocnice, aby bylo separované od běžných pracovišť a minimalizoval se tak případný přenos nákazy. V hale jsou všichni pracovníci vybaveni příslušnými ochrannými prostředky. Jeho činnost byla spuštěna 13. 3. v 11 hod.

„U odběrného stanu se nacházel pracovník bezpečnostní agentury, který nám řekl, že stan zatím nefunguje a musíme na infekční oddělení. Tam nám prakticky řekli, že pokud jsme se nevrátili z rizikové oblasti v zahraničí a nemáme vysoké horečky, tak pro ně nejsme rizikovou skupinou a máme jet domů,” pokračuje muž s tím, že za nimi následně ještě vyběhl doktor a vzal si na ně alespoň kontakt.

„Opět jsem mu vysvětlil, jak se situace má. Mezitím nám řekl, že stan by se měl otevřít ve 14 hodin a máme tam počkat. U stanu nám řekl pracovník bezpečnostní agentury, že tam nikdo není a dnes se již stan otevírat určitě nebude. Personál nemocnice nám mezitím sdělil, že informace v médiích jsou mylné a oni dnes žádné odběry dělat nebudou,” vypráví šokující zkušenosti pan P.

On i jeho manželka se tak následně sebrali a jeli domů. „Nikdo nezjišťoval, jak jedeme, zda nejedeme například MHD apod. Později nám volal lékař, že máme dál zkoušet volat na hygienu a řešit to s hygieniky. V případě, že by se náš zdravotní stav výrazně zhoršil, máme volat tísňovou linku záchranné služby,” zakončuje příběh a dodává, že od čtvrtka si tak on i jeho žena vzali dovolenou a leží doma.

Ředitel ÚVN: Je to neuvěřitelné

Nepříjemný zážitek pana P. ředitele ÚVN Miroslava Zavorala zaskočil. „To, co mi říkáte, mi připadá šokující. Já si opravdu ověřím reakci lékaře, která mi připadá neuvěřitelná. Já bych na základě toho, co mi říkáte, toho člověka asi otestoval. My se opravdu snažíme jít ke každému pacientovi vstřícně,” řekl Novinkám.

Zároveň ale dodal, že nemocnice nemůže testovat každého, kdo přijde. „Nemůžeme testovat úplně každého, nemáme na to kapacity. Pro nás je indikací, když nám toho pacienta pošle epidemiolog, hygienik nebo infekcionista. To v tomto případě nebylo,” pokračoval ředitel s tím, že během pátku se v ÚVN otestovalo 64 lidí, kteří byli doporučeni hygienou.

Právě v tom je ale problém, jelikož lidé se na hygienu velmi často dovolat nemohou, jelikož linka je přetížená. A právě stany mají sloužit k odběrům lidí z ulice, kteří u sebe zpozorovali příznaky koronaviru.

Nefunguje ani Thomayerova nemocnice

Nejedná se ale zdaleka o jediný případ. Odběrová místa v pátek nefungovala například ani v Thomayerově nemocnici, kde mělo být odběrové místo v infekční klinice.

Během dne však tiskový mluvčí nemocnice Petr Sulek oznámil, že z technických důvodů začne testování až o tři dny později, tedy v pondělí.