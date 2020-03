Tisková konference po jednání vlády

Na úterním jednání ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) oznámil, že se podařilo z Číny zajistit miliony ochranných pomůcek. Ty by se ale do republiky měly dostat až koncem týdne. Hamáček původně tvrdil, že povinnost nosit roušky začne platit ve chvíli, kdy budou rozdány pomůcky z velkokapacitního ukrajinského letadla, jež by v neděli mělo do Česka přepravit mimo jiné 30 milionů roušek.