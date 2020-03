Stav taxikářů infikovaných koronavirem je kritický, jeden potřebuje mimotělní oběh

Vojtěch v neděli řekl, že pacientů ve skutečně kritickém stavu jsou jen jednotky. "Jsou to dva taxikáři, pražští taxikáři, kteří pracovali pro stejnou službu nebo aplikaci. A oba dva nemají žádnou cestovatelskou anamnézu. To znamená, jsou to pacienti, kteří se od někoho nakazili, a my nevíme přesně od koho, není tam ta cestovatelská anamnéza, že by byli v zahraničí, nebo že by vědomě byli v kontaktu s někým, kdo v zahraničí byl, což je zatím taky většina potvrzených případů," řekl ministr České televizi po jednání prezidentova expertního týmu v Lánech.