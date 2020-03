Šéf pražských strážníků: Jak jsem v lednu slyšel Vojtěcha říkat, že nic nehrozí, koupil jsem respirátory

Tehdy jsem samozřejmě zvažoval, že by toto rozhodnutí mohl někdo kritizovat. Jak jsme mohli z rozpočtu vyhodit třičtvrtě milionu korun v případě, že by měl pan ministr pravdu? V kontextu současné situace bych za to byl vlastně rád. Bohužel se ukázalo, že to bylo správné rozhodnutí.