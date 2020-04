Ovoce a zelenina notně podraží

Agrární analytik Petr Havel očekává i v následujících měsících zdražování, a to dramatické. „Ke zdražení určitě dojde, do léta předpokládám meziroční zvýšení cen o desítky procent. Potkalo se totiž několik nepříznivých faktorů. Kromě nákazy je to nedostatek pracovníků a také nepřízeň počasí. Nejen sucho v posledních deseti dnech, ale také razantní výkyvy teplot. Třeba meruňky z tuzemské produkce jsou letos v podstatě ztracené,“ řekl Právu Havel.