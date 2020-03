Nemocnice mají zásoby ochranných pomůcek většinou jen na pár dnů

Ochranné pomůcky v boji s koronavirem jsou stále nedostatkovým zbožím, a to i přes to, že letecké zásobování ze zahraničí se rozběhlo a vláda slibuje, že všeho bude dost.

V pražské Nemocnici Na Františku ochranné pomůcky podle mluvčí Lucie Krausové vystačí na zhruba tři až pět dní. I tady nejvíce postrádají respirátory třídy FFP3. „Potřebovali bychom i další ochranné pomůcky, například ústenky a ochranné obleky,“ řekla mluvčí a dodala, že nemocnice si sice začala pomůcky objednávat s dostatečným předstihem, čímž si vytvořila určité zásoby. I ty už ale postupně docházejí.

„Musíme je průběžně obnovovat objednávkami u našich dodavatelů, což není v současné době snadné,“ uvedla Krausová s tím, že od ministerstva vnitra prostřednictvím pražského magistrátu o víkendu obdrželi respirátory třídy FFP2.

Respirátory nejúčinnější třídy FFP3 potřebují rovněž v Nemocnici Na Homolce, kde chybí i ochranné pláště a ústenky. „V tuto chvíli nemůžeme v žádném případě říci, že bychom měli dostatek všech ochranných pomůcek a dalšího materiálu. Můžeme pouze odhadovat, na jak dlouho nám aktuální zásoby vydrží, protože je to vázáno na počet přijatých pacientů a závažnost jejich onemocnění,“ řekla Právu mluvčí nemocnice Martina Dostálová a ujistila, že na příjem prvních pacientů jsou v této kritické době aktuálně vybaveni a připraveni.

Zásobování ochrannými pomůckami ve Středočeském kraji Video: Novinky

Také uvedla, že ministerstvo zdravotnictví je zatím pravidelně ochrannými pomůckami a dalším potřebným materiálem pro provoz nemocnice zásobuje a je s nimi v každodenním kontaktu. „Samozřejmě se snažíme nakoupit tento materiál také vlastními silami, bohužel, ale dodavatelé nemají dostatečnou kapacitu na to, aby mohli plnit naše objednávky. Většina z nich je zásobována mateřskými organizacemi z okolních zemí, kde bojují s výrobními kapacitami,“ vysvětlila.

Ostravská fakultní nemocnice má nyní ochranné prostředky pro své zaměstnance na 12 dnů. Podle její mluvčí Petry Petlachové k nim dorazilo vše kromě respirátorů FFP3, tedy těch nejdůležitějších na ochranu pracovníků před koronavirem. „Spotřeba ochranných prostředků narůstá, proto je nutné soustavně doplňovat zásoby. Nyní máme při stávající spotřebě zásoby na zhruba 12 dnů,“ upřesnila Petlachová.

Ve Fakultní nemocnice v Olomouci to tak slavné není. „Naposledy k nám dorazily dvě zásilky ochranných prostředků, a to v neděli a pondělí. První, od ministerstva zdravotnictví, byla určena nejen pro nás, ale i pro ostatní nemocnice z regionu. Druhá od kraje náleží všem poskytovatelům zdravotné péče. Mnoho z těch, co o ně měli zájem, již k nám dorazilo a byly jim předány,“ řekl Právu v úterý mluvčí olomoucké nemocnice Adam Fritscher.

Podobně na tom je Městská nemocnice Ostrava. Se zásobou, kterou má nyní, vydrží maximálně do konce týdne. To může ohrozit i provoz tamního odběrového místa. „Limitním faktorem nejen pro fungování našeho odběrového místa, ale celkově nemocnice, jsou stále dodávky ochranných pracovních pomůcek pro personál. Těch máme v tuto chvíli jen na provoz do konce pracovního týdne. Stále čekáme na avizovaný materiál ze zásilky, který o víkendu dorazil do regionu,“ sdělil Právu ředitel MNO Petr Uhlig.

Dodal, že tuto situaci považuje opravdu za tristní. „Myslím tím to, že zdravotnický personál dostává ochranné pomůcky na příděl, a to i ti v první linii,“ zlobí se ředitel nemocnice. V karanténě je 15 zaměstnanců nemocnice, a dalších 33 čerpá ošetřovné, a to z celkového počtu 1930 pracovníků nemocnice.

Karlovarská krajská nemocnice, pod kterou spadají nemocnice v Karlových Varech a v Chebu, má podle mluvčího Vladislava Podrackého zásobu minimálně na dva týdny. „Podotýkám ale, že nezásobujeme plošně celou nemocnici, ale primárně to dostávají pracoviště v první linii,“ pokračoval mluvčí s tím, že se jedná mimo jiné o urgentní příjem, příjmové ambulance, ARO a infekční oddělení. „Tedy ta oddělení, která přicházejí první do styku s potencionálně nemocnými, které mají odhalit a třídit je. Ostatní pracoviště se snažíme, aby měly záložní materiál, kdyby se něco stalo,“ dodal Podracký.