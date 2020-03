Koronavirus dopadá i na cestovní ruch. Je to katastrofa, říká pražská průvodkyně

„Ruší mi skupiny. O víkendu mi měla přijet taneční škola z Německa. Žáci tady měli objednaný taneční sál na taneční školení, měli tu mít ples a taneční večer. Bylo jich přes dvě stě. Kvůli novým opatřením tak do Česka nemohli přijet,“ sdělila Novinkám pražská průvodkyně Zuzana.

A není to jediná skupina, která cestu do Česka zrušila. „Storna nám chodí ze dne na den,“ řekla Zuzana. A jelikož pracuje jako OSVČ, nemá v tomto případě nárok na odškodnění. Není zaměstnancem cestovní kanceláře, pracuje pouze na základě jejich objednávek.

„Od pátku do neděle jsem měl ještě s dalšími kolegy doprovázet velkou skupinu z Německa, asi 140 osob. Byly naplánovány okružní procházky Prahou, společné obědy a večeře. Vše se muselo v poslední chvíli odvolat,” přidává se další pražský průvodce Petr Sova.

Ano pokud skupina do České republiky i přes tato opatření přijede, nezaručuje to průvodcům práci. Program, který cestovní kancelář pro turisty připraví, nelze většinou uskutečnit.

Upozornil ale také na to, že registrovaní průvodci tvoří asi jen 15-20 procent ze všech průvodců. „Registrace není v České republice povinná,“ dodal Voleman. Podle těchto čísel by se koronavirus mohl dotknout až třiceti tisíc průvodců.

Nejvíce dosud zasáhl koronavirus průvodce v čínštině a italštině. Itálie je v karanténě, jsou zavřené školy a zakázané školní výlety do zahraničí. „V březnu mi stornovali skoro 70 % italských skupin, z nichž tři čtvrtiny tvořily školní zájezdy,” řekla Novinkám průvodkyně v italštině Eva Nováková. Podobná opatření přijala také Čína.

Proto tak průvodci často uvažují, že se přihlásí na Úřad práce. „Řešením je přerušit živnost, a přihlásit na úřad práce. Práce, kterou zatím máme, nám nebude stačit na živobytí. Většina kolegů o tom uvažuje,“ nastiňuje možná řešení Zuzana. Na Úřad práce se přitom nepřihlásila za 30 let, co tuto práci dělá.

Průvodci se ale obávají i toho, že budou následky koronaviru ještě mnohem horší. „Zavírat by mohly cestovky, které nám práci zprostředkovávají. Celý turismus je provázaný, je to katastrofa. Praha je prázdná, takhle jsem ji za tu dobu, co pracuji, neviděla,“ řekla Zuzana.