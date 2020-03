Írán na prahu katastrofy, statistiky uvádějí jen zlomek reálně nakažených, tvrdí lékař

Chameního rozhodnutí vyslat do boje s nákazou vojáky bylo oznámeno poté, co u příležitosti svátku stromů zasadil strom a měl na rukou jednorázové ochranné rukavice.

Do boje s nákazou má být vysláno až 300 000 vojáků a dobrovolníků. Zatím není jasné, zda Chameneí přikázal armádě dezinfikovat ulice a chodit s dobrovolníky dům od domu zjišťovat, jsou-li tam nemocní, případně zjišťovat, s kým se setkali, jak se uvádělo. Ulice už dezinfikují příslušníci revolučních gard, kteří zřídili několik polních nemocnic. Zřízeno bylo tisíc stanic na testování nákazy.

Mluvčí ministerstva spravedlnosti Gholam Hossein Esmaili řekl, že by mohlo být dočasně propuštěno až 54 000 vězňů, kteří nebudou nakažení a složí kauci. Uvedl to list The Daily Telegraph.