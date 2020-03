Hamáček: Pokud bude třeba, zavedeme další restrikce

Máme prognózy, různé modely. A děláme všechno pro to, abychom tu křivku nárůstu co nejvíce zploštili.

Na ochranu tzv. zelené hranice nechystáme nasazení sil a prostředků, to by znamenalo masivní nasazení kapacit bezpečnostních sborů. Takové opatření má smysl v případech migrační krize, kdy se snaží skupiny běženců přeběhnout hranici. V tomto případě věřím v rozum občanů a jejich disciplinovanost. Policii budeme potřebovat jinde.

Otevřeně řečeno, moc řešení není k dispozici. Pokud se podíváme do Itálie, tak se asi dá odhadnout, co by případně mohlo následovat. Ale platí, že jsme přijali velmi drastická opatření a hlavně brzy, za což jsme chváleni. Tak doufejme, že to zabere.