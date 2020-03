Expert WHO: Koronavirus není vážný jako španělská chřipka, přezíravost ale není na místě

„Není to pandemie z roku 1918. Sle na druhou stranu to není ani pandemie prasečí chřipky z roku 2009. Ve srovnání s ní je mnohem vážnější a mnohem smrtelnější,” uvedl Leung na tiskové konferenci k aktuální epidemické situaci v Hongkongu.

„Byl tu vždy strach - je to další epidemie z roku 1918? Jasná, definitivní odpověď zní ne. Když však někdo přezíravě říká, že je to jen jako chřipka, tak to tedy ne,“ prohlásil Leung. Nemoc Covid-19 je smrtelnější než pandemie prasečí chřipky.