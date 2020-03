Daňové přiznání o tři měsíce později, podnikatelům by se měly promíjet pokuty a poplatky

Všem fyzickým osobám umožníme podat daňové přiznání a uhradit daň bez sankce o 3 měsíce později, a to bez nutnosti prokázat důvody související s koronavirem. Tedy máte čas nikoliv do konce března, ale do 1. července. Zamezujeme tím koncentraci osob na úřadech a poštách.