Čína prodala Italům zpět jejich humanitární pomoc, píše týdeník

Pomoc, která do Itálie dorazila, byla oslavována jak na Apeninském poloostrově, tak v Číně. Kritici ale začali následně upozorňovat, že čínská pomoc nebyla až tak pomoc, jako spíš obyčejný obchod.

Něco podobného zažívá i Česká republika, kdy část politiků včetně prezidenta oslavuje dodávky materiálu z Číny jako výraz přátelství a důkaz dobrých vazeb, zatímco část poukazuje na to, že jde o dobře zaplacené zboží.

Podle Spectatoru je to však v případě dodávek do Itálie o něco pikantnější. Zaslaný zdravotnický materiál je údajně zčásti materiálem, který na boj s koronavirem Itálie předtím Číně věnovala. Týdeník se při tom odvolává na vysoce postavený zdroj z administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa, jiné zdroje v článku chybějí.

„Předtím než virus zasáhl Evropu, Itálie poslala tuny ochranných pomůcek do Číny, aby Čína mohla ochránit vlastní populaci. A Čína ty pomůcky potom zase poslala zpět do Itálie – ne všechny, některé, a nechala si za to zaplatit,“ uvedl zdroj.