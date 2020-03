Britský tajný dokument počítá s roční epidemií a osmi miliony obyvatel v nemocnici

Až 7,9 milionů lidí by mohlo být ve Velké Británii hospitalizováno kvůli nákaze koronavirem SARS-CoV-2, stojí v tajném dokumentu britského zdravotního systému, který počítá s tím, že by mohla epidemie trvat až do začátku příštího roku. Je to poprvé, co šéfové britského zdravotnictví připouštějí, že by epidemie mohla trvat rok, uvedl list The Guardian, který se k dokumentu dostal.