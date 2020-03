Trump si podal ruku s mužem, který byl v kontaktu s nakaženým. Senátor Cruz je v karanténě

Schlapp si podal s Trumpem ruku na konferenci konzervativců CPAC ve Washingtonu DC 29. února. Před tím se přitom dostal do kontaktu s 55letým mužem, u kterého se později potvrdila nákaza novým koronavirem. Ten se nyní zotavuje v New Jersey.

„Dostal jsem se s ním (nakaženým) náhodně do kontaktu, velmi krátce. Cítím se zdravý jako kůň,“ řekl Schlapp stanici Fox News.

Americký republikánský senátor za Texas Ted Cruz je v karanténě, kam se odebral dobrovolně, napsala v pondělí agentura DPA. Stalo se tak poté, co i on přišel na akci republikánské strany poblíž Washingtonu do styku s člověkem, který onemocněl plicní chorobou Covid-19.