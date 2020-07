Slovinsko zpřísňuje opatření na hranicích, Češi už pro něj nejsou bezpeční

Chorvaté byli úplně prvním národem, který mohl cestovat do Slovinska bez omezení a dostal se mezi tzv. zelené země. Nyní mohou vstoupit do Slovinska jen v případě, že tam vlastní nemovitost nebo mají dopředu zarezervované turistické ubytování. S Čechy pak naložili Slovinci úplně stejně jako s Chorvaty.

Na tiskové konferenci Kacin zmínil, že vláda učinila rozhodnutí ve čtvrtek a v platnost vstoupí v sobotu o půlnoci, informoval chorvatský Jutarni list s tím, že stejně jako Chorvaté dopadli Češi a Francouzi, které už Slovinci nepovažují za zcela bezpečné návštěvníky. Polepšili si naopak Belgičané a Nizozemci, kteří se dostali do zelené skupiny.

Epidemiološka slika v Sloveniji se slabša. Včeraj smo imeli največ okužb po 16. aprilu. Hospitaliziranih je 10 bolnikov. Izvor okužb so bodisi vnosi iz tujine in širitev bolezni znotraj Slovenije. Vse je več ali manj povezano z večjimi zabavami, čezmejnih obiskovanjem diskotek...

Počty registrovaných případů nákazy novým koronavirem jsou ve Slovinsku relativně nízké, ve čtvrtek evidovali 21 nových pozitivních nálezů, v předchozích dnech se počty nových případů pohybovaly kolem deseti a v období od května do závěru června jen v jednotkách. Celkem bylo v zemi zjištěno 1634 nakažených koronavirem SARS-CoV-2, z toho 111 lidí s nemocí covid-19 zemřelo.

Pro Slovince bude zpřísnění režimu znamenat kontroly na hranicích, když se budou vracet z Chorvatska. Mnoho z nich totiž zemi využívalo jako tranzit do Srbska či Bosny, které jsou na červeném seznamu. Nyní se jim může stát, že budou muset na hranici dokazovat, že byli skutečně jen v Chorvatsku.

A co to znamená pro Čechy? Pro ty, kteří směřují do Chorvatska, nic hrozného. Jen je třeba počítat s tím, že vás mohou Slovinci na hranicích lustrovat o něco více než doposud. Pokud je Slovinsko vaší cílovou stanicí a nevlastníte tam nemovitost, budete se muset na hranicích pravděpodobně prokázat platnou rezervací ubytování. Mluvčí slovinské vlády slíbil zveřejnit seznam nových opatření během pátku.