Teď pomozte zase vy, žádá Moskva USA

Začátkem dubna dodalo Rusko Spojeným státům kromě jiné zdravotnické pomoci i 45 ventilátorů, americké úřady se je ale rozhodly vrátit poté, co minulý týden stejný typ zařízení zavinil požáry ve dvou ruských nemocnicích, při nichž zemřelo šest pacientů. Podle agentury Interfax nebyly přístroje v USA použity a zůstávaly v rezervě pro případ, že by se zhoršila situace ve státech New York a New Jersey.