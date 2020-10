Rusko posvětilo druhou vakcínu

„Přírůstek nakažených během tohoto týdne vzrostl ze 41 na téměř 53 na sto tisíc obyvatel. Oproti předchozímu týdnu je to nárůst o přibližně 26 procent,“ řekl ministr při vystoupení před poslanci a dodal: „Rozhodně teď musíme snížit na minimum počet nakažených. Musíme získat čas, než spustíme hromadnou výrobu vakcíny a pustíme se do rozsáhlého očkování.“

Putin k tomu ve středu řekl, že je důležité zvýšit produkci ruských vakcín. „A především, musíme je poskytnout ruskému trhu: vakcíny musí vstoupit do ruských farmaceutických řetězců, a to v co nejširší míře,“ řekl.