Kohl usilovně brzdil nezávislost Ukrajiny

Netajil se tím, že vyhlášení samostatnosti Litvy, Lotyšska a Estonska by bylo „špatnou cestou“. „Pobaltí by si mělo na svou svobodu počkat, přibližně tak deset let, svěřil se počátkem roku 1991 francouzskému prezidentu Francoisi Mitterrandovi,“ podotkl Spiegel. I po této lhůtě počítal pro Pobaltí s jediným možným uspořádáním – neutralitou („finský status“), členství v NATO i v tehdejším Evropském společenství (ES) kategoricky vylučoval.