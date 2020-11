Trump stáhl část žaloby v Pensylvánii

Trumpův tým v neděli podal novou, pozměněnou žalobu. V ní už chybí část o tom, že volební komise znemožnila dohled nad sčítáním hlasů ve Filadelfii a Pittsburgu. To se mělo údajně stát ve více než 680 tisíci případech.

V pensylvánském okrese Montgomery County šlo o méně než 100 případů, kde voličům bylo umožněno opravit technické chyby na jejich volebním lístku. 4. listopadu to u soudu řekl jeden ze zástupců okresu.

Volební štáb prezidenta se snaží všemi způsoby zablokovat stvrzení Bidenova vítězství. Že se příštím prezidentem stane právě on, bylo jasné poté, co média oznámila, že podle statistických projekcí zvítězí právě v Pensylvánii. Ta by měla oficiálně výsledek stvrdit 23. listopadu.