V amerických ulicích vypukly spontánní oslavy

Jakmile se zpráva o Bidenově vítězství objevila na jejich telefonech, Američané se shromáždili na nároží ulic a na trávnících před domy - troubili na klaksony, bouchali do hrnců a pustili se do improvizovaných tanečních party poté, co skončily trýznivě trpké volby a vyčerpávající čtyřdenní čekání na výsledek.

Trumpovi stoupenci několik dní protestovali před budovami, kde se sčítají hlasy a bez důkazů tvrdili, že pomalé oznamování výsledků svědčí o podvodech. Ale dnes ráno se do ulic vyhrnuli demokraté a slavili konec čtyř let neustálých krizí, chaosu a obav, napsala AP.

Podle listu The New York Times pouliční nadšení připomíná atmosféru po zvolení Baracka Obamy prezidentem v roce 2008. Ale tehdy to byla oslava Obamy. Tentokrát - aniž by to nějak snižovalo Bidena - jde hodně o oslavy Trumpovy porážky, poznamenal list.