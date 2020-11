Trump: Další kandidatura, anebo mediální impérium?

„Absolutně bych očekával, že prezident v politice zůstane. Rozhodně bych jej dal na seznam lidí, u nichž je kandidatura v roce 2024 pravděpodobná,“ řekl Mick Mulvaney, bývalý Trumpův personální šéf Bílého domu, v rozhovoru s Institute of International & European Affairs. „Nemá rád prohry,“ dodal.

Určitou logiku by to mělo – Trump navzdory průzkumům ve volbách prohrál těsně a v Republikánské straně by se nyní zřejmě těžko hledal jiný politik, který by dokázal strhnout takové množství lidí. Za čtyři roky bude Trumpovi 78 let, což sice není málo, ale je to jen o rok více než právě zvolenému Joeovi Bidenovi.

Pokud by Trump v příštích volbách skutečně uspěl, bylo by to něco, co se od 19. století nestalo. Dosud jediný americký prezident totiž absolvoval dvě funkční období, která na sebe nenavazovala – demokrat Grover Cleveland, který druhý mandát získal v roce 1892, když čtyři roky předtím těsně prohrál.

Barbara Resová, dlouholetá Trumpova obchodní společnice, má za to, že Trump by mohl ještě před Bidenovou inaugurací opustit zemi, což ostatně on sám ještě před volbami naznačil. Předpovídá, že někdejší hvězda reality show kritická k tradičním médiím může vybudovat vlastní mediální impérium. „Může si dělat a říkat, co bude chtít,“ řekla podle CNN.