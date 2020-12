Skupina republikánů kvůli volbám žaluje viceprezidenta Pence

Podle médií však hlasy „alternativních“ volitelů nemají v zákonem daném procesu žádný význam, zatímco Penceova role při uzavírání výsledků voleb je čistě ceremoniální. „Právě sledujeme, jak lidé, kteří si říkají konzervativci, hájí stanovisko, že viceprezidenti by měli mít jednostrannou pravomoc rozhodovat prezidentské volby,“ komentoval vývoj reportér zpravodajského webu Axios Jonathan Swan.

Magazín Politico označuje sebemenší úspěch republikánské soudní stížnosti za něco nepravděpodobného. „Žaloba nicméně staví Pence do pozice, v níž musí buďto proti ní protestovat, čímž by se dostal do opozice vůči Trumpovi a jeho republikánským obhájcům, nebo ji podpořit a tím dát najevo úmysl podkopat verdikt voličů z letošního hlasování,“ dodává článek.