Rektoři žádají o návod k poskytování studia pro Rusy a Bělorusy

Některé VŠ by se pro ruské a běloruské studenty zřejmě mohly uzavřít ze strategických bezpečnostních důvodů státu. Jednat by se mohlo např. o obory IT. Zástupci rektorů to řekli na tiskové konferenci po čtvrtečním jednání pléna České konference rektorů (ČKR) v Technologickém centru UMPRUM v Praze.