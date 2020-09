Ředitelé Prymulu nevyslyšeli. Drtivá většina škol v pátek nezavře

„Zatímco předběžný odhad tvrdil, že to bude přibližně půl na půl, nyní už vím, že zhruba 80 procent základních škol volno nevyhlásí. Mám to potvrzeno svým průzkumem v rámci asociace, odpovědělo mi 120 škol,“ informoval Novinky ředitel Michal Černý, který ovšem sám ve své Masarykově základní škole v pražských Klánovicích volno vyhlásil.

Jen pošleme děti do nákupních center. Prymula s prodloužením víkendu naráží do zdi Věda a školy

„Ředitelské volno jsem vyhlásil zejména díky doporučení zřizovatele, sám jsem o tom neuvažoval a pokud by to nedoporučil zřizovatel, tak bych volno nevyhlašoval. Navíc se o možnost vyhlášení volných dnů běžně předem žádá samostatně na každé pololetí a žádost schvaluje zřizovatel,“ vyjádřil se pro Novinky ředitel Integrované střední školy automobilní Brno Milan Chylík.

Svérázně na výzvu ministra zareagoval ředitel pražské ZŠ Jižní IV. Daniel Kaiser. „Byť jsem podporučík v záloze, neuposlechnu příkaz plukovníka Prymuly a nevyhlašuji ředitelské volno na 25. 9. 2020. To bych pouze poslal děti do nákupních center, do jejich domovů na dopolední setkání spolužáků bez roušek a rodiče mladších dětí vyhnal z práce. Nakažení by pak pěkně šířili nemoci i mimo území Prahy. Z mého pohledu je lepší mít děti pod kontrolou. Jestli si je budou chtít rodiče nechat doma, klidně je mohou uvolnit,“ uvedl ve vzkazu rodičům.