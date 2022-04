Akademie věd už schválila 22 stáží pro Ukrajince

Akademie chce v programu Researchers at Risk Fellowship do konce roku 2023 podpořit alespoň 50 stáží.

Do programu stáží se do konce září mohou hlásit vědci a vědkyně ze všech oborů, včetně doktorandů. Návrh podává pracoviště AV ČR, které žadatele zařadí do svého výzkumného týmu nebo oddělení. Finanční podporu pak bude akademie stážistovi poskytovat do 31. prosince 2023.