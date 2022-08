Souhrn dění na Ukrajině do nedělní půlnoci

12:27 - Odvolací soud v Kyjevě zmírnil trest Rusovi Vadimu Šišimarinovi uložený za válečné zločiny, jichž se dopustil za ruské invaze na Ukrajinu. Místo doživotí má ve vězení strávit 15 let, informuje ruskojazyčná služba BBC.

9:43 - Noční ostřelování Slovjansku a Pokrovsku si vyžádalo zraněné. Plyne to z informací vojenských správ. Během čtvrtka v doněcké oblasti následkem ostřelování zahynulo osm lidí a 19 osob bylo zraněno.

6:06 - V libanonském přístavním městě Tripolis zakotvila syrská loď s nákladem obilí z Ukrajiny. Agentuře Reuters to sdělilo ukrajinské velvyslanectví v Bejrútu, podle nějž obilí uloupilo Rusko na okupovaných územích.

5:56 - Ruské síly se na východě Ukrajiny snaží využít drobných územních zisků z posledních dní a tlačí se ve směru na město Bachmut. Postup na nedaleký Siversk naopak vázne a neuspěl ani omezený pokus o protiútok v Chersonské oblasti na jihu Ukrajiny. Ve své pravidelné analýze to uvedl americký Institut pro studium války (ISW).

23:20 - Ukrajina zvýší svůj vývoz elektřiny do Evropské unie na 250 megawattů (MW) denně z dosavadních 100 MW. Šéf provozovatele ukrajinské rozvodné sítě dnes oznámil, že získal povolení k rozšíření vývozu od Evropského sdružení provozovatelů přenosových soustav elektřiny (ENTSO-E). Informovala o tom agentura Reuters.

21:32 - První vojenské manévry od zahájení války s Ukrajinou oznámilo ruské ministerstvo obrany. Cvičení nazvané Vostok 2022 se podle agentury RBK má konat od 30. srpna do 5. září na střelnicích východního vojenského okruhu.

21:02 - Sankce, které západ uvalil na Rusko za jeho vojenskou invazi na Ukrajinu, efektivně ochromily ruskou ekonomiku. To je výsledek 118stránkové studie 19 vědců z americké Yaleovy univerzity. Válka na Ukrajině začala před pěti měsíci, balíky sankcí ze strany USA a Evropy následovaly jen pár dní poté. Jejich dopad na ruskou ekonomiku je sice pozvolný, ale funkční.

Rusko se řítí do ekonomického zapomnění, sankce jsou efektivní, tvrdí studie z Yale

Rusko se řítí do ekonomického zapomnění, sankce jsou efektivní, tvrdí studie z Yale Ekonomika

20:58 - Americký senát jednomyslně schválil rezoluci vyzývající ministra zahraničí Antonyho Blinkena, aby označil Ruskou federaci za stát sponzorující terorismus. Informoval o tom deník New York Times.

5:10 - Rusové mají pravděpodobně dostatečné zdroje pouze na dvě operace v Doněcké oblasti, a to na město Siversk a Bachmut. Tvrdí to americký Institut pro studium války.

22:14 - V Chersonu na jihu Ukrajiny, který ovládají ruská vojska, ve středu vyletěl do povětří automobil se dvěma policisty kolaborujícími s ruskými okupanty. Jeden z policistů přišel o život, uvedl dnes na svém webu list Ukrajinska pravda s odvoláním na údaje ukrajinské vojenské rozvědky.

20:40 - Obyvatelé proruské samozvané Doněcké lidové republiky (DNR), která se rozkládá na východě Ukrajiny, by mohli v září v referendu rozhodovat o připojení k Rusku. Podle agentury TASS to ve středu uvedl zastupitel separatistického útvaru Alexandr Kofman.

19:45 - Litva zakázala vstup patriarchovi Kirillovi. Patriarcha byl zařazen na seznam nežádoucích osob, protože vědomě popírá územní celistvost a svrchovanost Ukrajiny. Do Litvy bude moci zavítat až 23. června 2027.

18:45 - Úspěch mobilních raketových systémů HIMARS v boji proti ruským silám na Ukrajině zásadně zvýšil jejich poptávku v dalších zemích. Lotyšsko zaslalo do Spojených států žádost o nákup zatím nezveřejněného počtu systémů, jedná se o společný projekt spolu s Estonskem a Litvou. Pět set HIMARSů už si objednalo i Polsko.

17:56 - Objem zemního plynu v německých zásobnících bude i při trvale nízkých dodávkách z Ruska možné dál zvyšovat. Uvádějí to jejich provozovatelé.

17:21 - Skupina G7 chce podle zdroje agentury Reuters do 5. prosince mít cenový strop na ruskou ropu. Chce tak sladit postup s ropným embargem ze strany EU.

12:42 - Charkov se stal ve 4:25 terčem ruského ostřelování. Do průmyslové čtvrti dopadly dvě rakety systému S-300. Nálet si nevyžádal žádné oběti. Použití střel země-vzduch systému S-300 proti pozemním cílům potvrzuje spekulace, že Rusku dochází střely země-země a vzduch-země a používá k útokům na pozemní cíle i rakety určené k ničení letadel ve vzduchu. [ celá zpráva ]

12:33 - Ruské letectvo podniklo 24. července nálet na sklad munice v Dněpropetrovské oblasti, při kterém údajně zničilo sto raket pro americké raketomety HIMARS. Uvedlo to ve středu ruské ministerstvo obrany. Jeho tvrzení nelze nijak ověřit. Rusové opakovaně oznamovali zničení techniky dodané ze Západu a ukázalo se, že to nebyla pravda. Zpráva však ukazuje, jaký problém představuje systém HIMARS pro ruské jednotky.

7:22 - Ruské jednotky se na jihu země u ústí Bugu v Chersonské a Mykolajivské oblasti pokoušejí zastavit postup ukrajinských sil. Plyne to ze středeční svodky ukrajinského generálního štábu. Pokračují i boje na Donbasu.

6:17 - Ruský plynárenský gigant Gazprom ohlásil na ráno snížení dodávek plynu do Evropské unie plynovodem Nord Stream 1 na pětinu jeho kapacity. Gazprom to odůvodňuje technickými problémy s turbínami. Německo to však odmítá a tvrdí, že jde o politické rozhodnutí.