Putin kvůli steroidům trpí poruchami mozku, tvrdí zpravodajské služby

Putin podle nich trpí poruchami mozku způsobenými demencí, Parkinsonem nebo vysoce agresivním chováním způsobeným anabolickými steroidy (v angl. označováno jako roid rage) sloužícími k léčbě rakoviny. Uvedl to deník Daily Mail s odkazem na nejmenovaného člena aliance pěti zpravodajských služeb Five Eyes.

Zpravodajská komunita sdílí větší počet zpráv o „nevyzpytatelnějším chování“ 69letého Putina. „Za posledních zhruba pět let došlo k viditelné změně v jeho rozhodování. Jeho okolí pozoruje výrazné změny v přesvědčivosti a srozumitelnosti toho, co říká a jak vnímá svět kolem sebe,“ cituje Daily Mail svůj zdroj.

O Putinově zdravotním stavu se hovoří už delší dobu, a to nejen kvůli jeho až absurdní izolaci od okolí. Zpravodajci si všímají také výrazněji oteklejšího obličeje ruského prezidenta. I to by mohlo značit, že užívá velké množství léků či jiných látek. O tom, že trpí Parkinsonovou chorobou, tedy onemocněním nervové soustavy, se spekuluje už nejméně osm let.