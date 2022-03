Biden: Bude to dlouhý boj, ale budeme bránit každý centimetr

To, co nyní čeká spojence, přirovnal Biden k boji proti komunismu během studené války. Zdůraznil nicméně, že USA stojí „pevně na straně Ukrajiny“.

Ještě před sobotním proslovem se Biden setkal s ukrajinskými uprchlíky ve Varšavě. Podle agentury AFP dostal otázku, co si myslí o Putinovi „vzhledem k tomu, co ukrajinskému lidu způsobil“. Hlava USA odpověděla velmi stoicky a nevybíravě: „Je to řezník.“