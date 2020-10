Zavřely restaurace i cukrárny

Jídlo a pití mohou provozovny opět prodávat jen přes okénko, a to pouze do osmi večer, nebo prostřednictvím rozvážkových služeb. Na rozdíl od jara je přitom zapovězeno i popíjení alkoholu před podnikem, jako i jinde na veřejnosti.

Jedinou výjimku mají hotelové restaurace, jež mohou své hosty, kterých je ale v těchto dnech jen zlomek, obsloužit do 20 hodin.

Jde o jedno z přísných opatření, jež mají zastavit šíření covidu. „Jedná se o omezení provozu všech stravovacích služeb, to znamená i kaváren, restaurací, cukráren, vináren nebo bufetů. Nemůže je navštěvovat veřejnost, prodej je možný jen přes výdejní okénko od šesti hodin ráno do osmi večer. I poté mohou fungovat rozvážky jídla, tam je to bez časového omezení,“ upřesnila pro Právo Klára Doláková z tiskového odboru ministerstva zdravotnictví.

U stolku ani venku

Mimo hotelů budou fungovat jen stravovací zařízení, která nejsou určena pro veřejnost, jako například závodní jídelny a jídelny v sociálních zařízeních či věznicích.

Zjednodušeně jde o to, aby se lidé nesetkávali. Nesmějí proto sedět u stolků ani venku, z předzahrádek by měly zmizet stoly i židle. Mnohé podniky počítají s výdejem před okénko. Většině to na jaře pomohlo s přežitím.

Podle nynějšího vyjádření restaurací se ale některým prodej přes okénko nevyplatí a radši nebudou vařit. Jiné podniky, které to na jaře nedělaly, to chtějí aspoň zkusit. Zákazníky ale může odrazovat podzimní počasí, v květnu si někteří brali krabičku s jídlem třeba do parku.

O peníze přicházejí potravináři i lihovary

I alkohol se může prodávat přes okénko, ovšem konzumovat ho můžete až doma, na veřejnosti platí zákaz. Důvodem je snaha zabránit tomu, aby se na veřejnosti tvořily hloučky, jak se to před hospodami dělo na jaře.

Ve frontách u okénka by lidé měli dodržovat rozestupy dva metry, roušky jsou doporučené, ale nikoli povinné, jako to platí na zastávkách MHD. Venku sice platí zákaz shlukování více než šesti osob, fronta ale není považovaná za hromadnou akci, podobně jako třeba jízda hromadnou dopravou. Uzavření škol a gastronomických provozů dopadá i na pivovarníky, lihovarníky, potravináře a zemědělce.

„Uzavřením tisíců školních jídelen a desítek tisíc restaurací se výrazně omezí dodávky surovin pro tyto provozy, výpadky v příjmech odhaduje potravinářský sektor na stovky milionů korun měsíčně,“ řekl Právu mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.

„Pokud jde o pivovary, dle informací, které máme k dispozici, budou muset pivovary zlikvidovat stovky tisíc hektolitrů piva, které kvůli uzavřeným restauracím neprodají před datem spotřeby,“ doplnil.

Výrazně zasaženi jsou také ti zemědělci, kteří převážnou část produkce dodávají přímo do gastronomických provozů, přičemž většinou jde o malé podniky, které jsou nejvíce ohroženy finanční nestabilitou.

Některé restaurace v úterý zlevnily jídlo a pití, aby je před nuceným zavřením vyprodaly. Například na pražském Václavském náměstí byly k vidění nabídky na prodej půllitru piva za 29 korun, běžně v těchto místech stojí 49 Kč.