Základní informace pro cestu a pobyt na Slovensku

Češi proto mohou na Slovensko (a Slováci do ČR) cestovat volně bez jakéhokoliv omezení. Není třeba předkládat ani mít u sebe potvrzení o negativním testu na koronavirus . Vláda už také zrušila povinnost nosit roušku na veřejnosti.

V pohostinství a dalších veřejných místech, jako jsou obchody, knihovny nebo například divadla, zůstává zakrývání nosu a úst nadále povinné. Jde ale o jediné viditelné a citelné omezení, jež by se mohlo Čechů na Slovensku dotknout.

V horách je však nutné si ohlídat otevírání turistických tras a stezek, které bývají přes zimu uzavřené, a to až do poloviny června, kvůli hrozícímu nebezpečí v podobě lavin, nebo z důvodu ochrany přírody a krajiny. Do odvolání však zůstávají uzavřené některá ubytovací zařízení, restaurace a podobně. Většina vysokohorských chat je však přístupná. Více najdete zde.