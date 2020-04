Za falešné prohlášení pokuta rodičům nehrozí

Prohlášení potvrdí nejen to, že dítě není ohroženo koronavirem ani nesdílí domácnost s nikým rizikovým. Jde o lidi s chronickými onemocněními, oslabenou imunitou a starší 65 let.

Do škol se mohou od 25. května na žádost rodičů vracet pouze děti prvního stupně ZŠ. Po celou dobu pobytu ve škole se budou moci sdružovat pouze ve skupinkách do 15 dětí. Prostřídají se v poledne jen učitelé a vychovatelé. V jídelně by děti neměly jíst pohromadě.

Dodržet se budou muset i další hygienické normy, děti by měly být vybaveny dvěma rouškami, které budou moci odkládat jen při frontální výuce.