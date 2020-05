Většina omezení skončí 25. května. Která?

Lidé budou moci i do vnitřních prostor zoologických a botanických zahrad. Nově budou povolené hromadné akce, kde v jednom okamžiku bude maximálně 300 lidí, s dalším rozvolněním se počítá v červnu.

Povoleny budou také návštěvy v pobytových sociálních zařízeních a domovech seniorů.

Ministerstvo zdravotnictví k tomu na základě vládního harmonogramu stanovilo řadu hygienických podmínek.

Přitom ve čtvrtek Česká republika zaznamenala nejvyšší nárůst pozitivně testovaných na koronavirus za květen, bylo jich 82. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) ale zatím nelze spojovat růst s rozvolňováním opatření.

Roušky venku dolů!

„Virus tu stále je a je důležité dodržovat základní pravidla. Zatím to není něco, co by nás mělo nějak zásadně zneklidňovat,“ řekl Vojtěch. Kdyby šly denní přírůstky do tří až čtyř stovek, vláda by opět rozvolňování zbrzdila.

„Počty hospitalizovaných ale nadále klesají, a to je důležité,“ řekl ministr.

V nemocnicích jsou v posledních dnech maximálně dvě stovky pacientů. Vyléčily se skoro dvě třetiny z celkových zhruba 8500 nakažených.

Roušky budou i nadále povinné v restauracích, a to jak pro personál, tak pro hosty, lidé je budou moci odložit jen při konzumaci. Jak ale upozornil epidemiolog Rastislav Maďar, roušku by si měl nasadit každý, kdo se zvedne od stolu. Restaurace, bary, diskotéky a hudební kluby musí povinně ve 23 hodin zavřít, otevřít mohou v šest ráno. Mimo tuto dobu mohou prodávat občerstvení přes výdejové okénko.

„U těchto zařízení existuje objektivní riziko, nejde dodržet základní pravidla rozestupů. Při konzumaci alkoholu lidé nedbají na hygienická pravidla,“ řekl Maďar.

Vojtěch odkázal například na zkušenosti z Jižní Koreje, kde podle něj „došlo k významnému navýšení počtu nakažených kvůli provozu nočních klubů“.

Restaurace mají povinnost dezinfikovat stoly a židle před usazením hostů, dezinfekce na ruce musí být k dispozici u vstupu. Měly by také upřednostnit bezhotovostní platbu. Už nyní mohou restaurace prodávat občerstvení na zahrádkách.

Roušky budou nadále povinné v hromadné dopravě a ve vnitřních prostorech mimo bydliště. „Lidé nemusí venku nosit roušky, je ale nutné dodržovat dvoumetrové rozestupy, pokud nejde o členy domácnosti,“ uvedl Vojtěch. Také na venkovní i vnitřní koupaliště, která se od 25. května otevřou, budou muset lidé v rouškách, sundat si je mohou jen ve vodě nebo na lehátku.

Stále bez festivalů

V saunách jsou prozatím zakázané tzv. saunové rituály, kde je přítomno více lidí, a tzv. ledové studny, u kterých podle hlavní hygieničky ČR Jarmily Rážové hrozí možnost nákazy dalších osob.

Počet lidí na hromadných akcích od 25. května může stoupnout z dosud povolené stovky na 300. I tam by lidé měli dodržovat rozestupy. Pokud to epidemiologická situace dovolí, od 8. června by maximální povolený počet mohl stoupnout na 500 lidí a od 22. června i na tisíc osob. Větší letní festivaly tudíž budou zakázané. „Nepředpokládáme, že bychom toto léto povolili akce pro víc než tisíc osob,“ uvedl Maďar.

Od 25. května už lidé mohou navštěvovat příbuzné v domovech důchodců, ty zamezily návštěvám většinou už začátkem března. Podle Vojtěcha povolení návštěv přispěje k psychické pohodě klientů těchto zařízení. Pokud nehrozí riziko, neměly by domovy důchodců návštěvy příbuzných zakazovat.

„Nemělo by docházet k diskriminaci, že lidé nebudou svévolně vpuštěni k příbuzným. Musí to být zdůvodněno epidemiologickou situací,“ řekl ministr.

Otevřou se také hotely, kempy a ostatní ubytovací zařízení. I zde bude povinnost dodržovat dvoumetrové rozestupy a zvýšená hygienická opatření, hotelové restaurace by měly nabízet občerstvení jen formou bufetu.

Povolené budou i tetovací salony a alternativní taxislužby s rouškou. Od 25. května můžou nastoupit dobrovolně i žáci prvního stupně základních škol. Žáci speciálních škol by se měli do lavic vrátit až v červnu.