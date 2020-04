V USA podlehl první člověk koronaviru už počátkem února

Pitvy prokázaly, že nemoci podlehli už 6. a 17. dva pacienti na severu Kalifornie v okrese Santa Clara, uvedlo vedení okresu. Vzorky jejich tkání byly poslány Středisku pro kontrolu a prevenci nemocí. To v úterý potvrdilo, že testy na koronavirus u nich byly pozitivní. Žádná z obětí přitom nebyla v Číně, nebo někde jinde v cizině, kde se v té době šířila epidemie covid-19, řekla listu The New York Times hlavní lékařka okresu Sara Codyová. Řekla, že se museli nakazit od jiných infikovaných lidí.