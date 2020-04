V Německu prodloužili varování před cestami za hranice, platí i pro Česko

„Doufáme, že to situace dovolí a cestovní omezení se budou postupně krok za krokem rušit. Přinejmenším po Evropě bude možné znovu cestovat. Ale jde to opravu pomalu, myslím, že letošní rok se bude dovolená spíše trávit doma,“ dodal.

Ministr zahraničí Heiko Maas vydal kvůli šíření nákazy novým typem koronaviru Sars-CoV-2 varování před turistickými cestami do celého světa 17. března. Šlo o bezprecedentní krok, dosud Německo vydávalo varování před cestami do zahraničí jen pro země, které se nacházely ve válečných konfliktech, například pro Afghánistán nebo Sýrii. Původně platilo do konce dubna, pak do 3. května a nyní bylo znovu prodlouženo.