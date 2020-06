Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučila, aby lidé v místech, kde nelze dodržet bezpečný odstup, jako jsou prostředky hromadné dopravy či obchody, nosili roušky. Na páteční tiskové konferenci to řekl generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Změnu postoje organizace vysvětlila novými poznatky z výzkumů.