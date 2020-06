Srovnání: V USA se epidemie koronaviru dál zhoršuje, Evropa řeší lokální ohniska

Na Titaniku se také hrálo do posledních vteřin, než nepotopitelná loď zmizela v ledových vodách Atlantiku. Tak komentují někteří kritici situaci kolem pandemie koronaviru ve Spojených státech. Statistiky nákazy jsou mimořádně nepříznivé, ale federální orgány je přehlížejí, píše list The New York Times. To v Evropě panuje jiná situace. Starý kontinent má už vrchol koronavirové nákazy za sebou a nyní řeší spíše lokální ohniska.