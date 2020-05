Rusko i Čína využijí pandemie k posílení vlivu v Evropě, varuje americký ministr

„USA vědí o tom, že některé země budou zkoušet využívat pandemie jako způsobu, jak investovat do kritických odvětví a infrastruktury, což bude mít v dlouhodobém měřítku dopad na bezpečnost,” řekl šéf Pentagonu na otázku, zda se Rusko a Čína snaží zvýšit svůj vliv v těžce zasažené Itálii tím, že do země posílají pomoc.

Moskva i Peking vyslaly do země své lékaře, lékařské vybavení a ochranné pomůcky.

„Závislost na čínských dodavatelích by mohla učinit kritické systémy zranitelné vůči přerušením, manipulaci a špionáži. To by vystavilo riziku naši možnost komunikovat a sdílet zpravodajská data,” řekl Esper.