Rakousko zařadí Prahu mezi rizikové oblasti

„Máme informaci, že Rakousko rozhodne, že Praha bude od pondělí zařazena mezi rizikové oblasti. To bude znamenat, že lidé, kteří žijí nebo dlouhodobě pobývají v Praze, budou do Rakouska moci přijet jen s negativním testem na covid-19,“ řekl Petříček.

‼️🇦🇹 Rakousko by mělo od příštího týdne zařadit Prahu mezi rizikové oblasti. Při příjezdu by tak byl třeba negativní test. O konečné podobě omezení jednám s ministrem Schallenbergem. Rád bych prosadil, aby se opatření nedotklo již zaplacených zájezdů.

Naopak Polsko podle jeho slov zatím nenaznačilo, že by chystalo nějaká omezení pro příjezd na své území.

Od středy 23. září nesmějí až na výjimky bez negativní testu občanů ČR na území Německa. Výjimku mají zatím jen pendleři a řidiči dálkové dopravy. Během čtvrtka by pak mělo být jasné, zda budou moci do Německa jezdit také studenti a žáci a předškoláci, kteří zde chodí do školy nebo školky. Berlín považuje s výjimkou Ústeckého a Moravskoslezského kraje celou Českou republiku za rizikovou oblast.