První vakcíny možná nebudou chránit před nákazou, jen před vážným průběhem covidu

I když je cílem zajistit ochranu před nákazou SARS-CoV-2, tu možná první vakcíny nezajistí, uvedl profesor Robin Shattock působící na londýnské Imperial College, když si kladl otázky, jakou funkci budou mít vakcíny: „Je to ochrana proti nákaze? Nebo je to ochrana proti nemoci? Či je to ochrana proti vážnému průběhu?“ Ani to poslední by podle něj nebylo špatné: „Je docela možné, že i pouhá ochrana před vážným průběhem by byla velmi užitečná.“