První letní naděje turistů: začnou Alpy a Tatry

„Uvažujeme o 1. červenci, pokud by šíření nákazy nenabralo jiný směr,“ řekla Právu mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová s tím, že tamní vývoj je příznivý a že obě země projevily při jednání vstřícnost.

Rakouský kancléř Sebastian Kurz ostatně už minulý týden právě Čechy (spolu s Němci) zmínil jako příklad turistů, jimž by se alpská republika mohla otevřít, protože vývoj nákazy je v těchto zemích příznivý.

Postoj Bratislavy je o něco obezřetnější. „V případě příznivého vývoje epidemiologické situace jsme nakloněni postupnému otevírání našich turistických zařízení, které by přineslo alespoň částečné oživení cestovního ruchu na Slovensku,“ reagovalo na dotaz slovenské ministerstvo dopravy, pod nějž turistika spadá.

Pokud se navíc Češi v tuto chvíli do některé sousední země přece jen dostanou, musejí počítat se čtrnáctidenní karanténou nebo – v případě Rakouska – s předložením negativního testu na koronavirus, jehož cena se pohybuje v řádu stovek. Totéž, negativní test nebo karanténu, pak Češi musejí absolvovat ještě jednou, když se do vlasti vrátí.

Specifická situace platí v Německu. To po počátečním zvažování nakonec na hranici s Českem nezavedlo plošné kontroly. „Ve chvíli, kdy vás chytí na svém území a zjistí, že nemáte pádný důvod tam být, hrozí ale sankce a vrácení zpět do Česka,“ upozorňuje Štíchová.

I v případě Německa je termín otevření pro turisty otázkou. Ne ani tak kvůli postoji Berlína, ale kvůli šíření nákazy. Počty nově nakažených tam sice v posledních dnech klesají, co do celkového počtu infikovaných jde však stále o pátou nejvíce zasaženou zemi světa.

„Doufáme, že se turistika ve druhé polovině roku znovu vzpamatuje,“ uvedla před několika dny turistická centrála Bavorska. To patří ke spolkovým zemím, pro něž jsou příjmy z turistiky zásadní.

Šéf německé diplomacie Heiko Maas se už ale také nechal slyšet, že mnohé letos bude muset být jinak. „Nebude to běžná turistická sezona s plnými plážovými bary a horskými chatami. To by nebylo zodpovědné,“ řekl minulý týden s tím, že upřednostňuje celoevropské řešení.