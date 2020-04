Při zkoušení šatů může nastat zmatek

Obchodníci tak řeší rébus, jak umožnit komfortní nákup padnoucího oblečení, aniž by se lidé oděvů dotýkali, natož je brali na sebe. I zákazníci jsou z toho zmatení a nevědí: nakupovat, či nenakupovat?

„Bez vyzkoušení si rozhodně nic nekoupím, nemám zrovna konfekční postavu,“ přiznávala žena postávající před jedním z oděvních obchodů v Mladé Boleslavi.

„Vůbec si nedokážu představit, že bych si na sebe koupila něco bez vyzkoušení. Pokud něco opravdu nebudu potřebovat, tak raději počkám,“ řekla Právu štíhlá zrzka z Prahy.

Prodejci také musí zajistit, aby lidé dodržovali dvoumetrové odstupy, u často dotýkaných předmětů, jako jsou např. kliky, musejí umístit dezinfekci. Personál musí mít rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků. Vrácené zboží musí na tři dny umístit do kontejneru nebo krabice označené karanténa.

Prostory pro pondělní otevření o víkendu chystala majitelka sítě obchodů s oděvy s nadměrnými velikostmi Eva Holečková.

„Koupili jsme roušky, rukavice pro zaměstnance i zákazníky. Je dobře, že se konečně otevře a naši zákazníci budou moci přijít pro své tradiční oděvy, ale se zkoušením to bude těžké. Komplikace je to velká. Máme spousty stálých zákazníků, kteří mají naše zboží a velikosti odzkoušené, ale také přicházejí lidé, kteří to zkusit musí,“ uvedla Holečková.

„Nechceme šířit nemoc, tak čekáme na pokyny. Od zákazníků máme odezvu, že už nové oblečení potřebují. Prodávali jsme i po telefonu. Stálí zákazníci volali, znají své velikosti, tak si to jen vyzvedli. Byla to hodně třeba pyžama do nemocnice nebo černé oblečení na pohřby, to jsme takto řešili,“ zmínila obchodnice.

„Máme pokyn, že vrácené zboží, pokud ho zákazník doma odzkouší a nesedne mu, musí na tři dny do karantény. Budeme tady na to mít datem označené krabice a po třech dnech se bude zase zboží vracet do prodeje,“ dodala Holečková.

Dezinfekce oděvů

Jak vyhovět hygienickým opatřením, přemýšlela i Dana Vodenková provozující obchod v Mladé Boleslavi na třídě T. G. Masaryka.

„Prodávám pánské obleky dvacet let, takže většinou kouknu na pána a najdu přesnou velikost. Sako odhadnu, u kalhot se změří pas. Objednali jsme i nějaké spreje, takže když si někdo oblek vyzkouší a nevezme, tak ho dáme stranou, zavěsíme ho třeba do zavřených kabinek, kde ho postříkáme a necháme působit sprej, který by měl viry zlikvidovat. Asi po 48 hodinách se to může dát zpátky,“ řekla Právu Vodenková.

„Navíc si myslím, že se zpočátku budou lidi trochu bát chodit a moc jich nepřijde,“ dodala provozovatelka obchodu.

V případě zákaznic, které si přeci jen na zkoušení potrpí více, nevidí Vodenková problém. „My jsme jen malý obchod, kolikrát zákaznice ani kabinku nepotřebují a svléknou se do spodního prádla přímo mezi stojany,“ smála se obchodnice, která se po dlouhém výpadku už do práce hodně těší.

Boty s ponožkami a čistýma rukama

Jiné než u oděvů to je u obuvi. Boty se podle vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) zkoušet mohou, ale bude platit povinnost mít ponožky a před zkoušením si dezinfikovat ruce.