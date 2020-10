Předání moci v Olomouckém kraji komplikuje covid. Hejtman i jeho nástupce jsou nakažení

Občanští demokraté navíc budou moci obsadit post jednoho uvolněného zastupitele. Do opozice míří hnutí ANO, které se ziskem 18 mandátů volby s převahou vyhrálo před Piráty a STAN (13), Spojenci-Koalice pro Olomoucký kraj (12), ODS (7) a SPD (5).

Epidemie koronaviru nepochybně poznamená ustavující zasedání krajského zastupitelstva. Vyloučeno je jednání na dálku formou videokonference. „Je to podle mě škoda. Myslím, že by to tak mělo být, ale pokyn z ministerstva vnitra je jasný,“ uvedl pro ČTK Suchánek.