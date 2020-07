Poprvé jednoznačně potvrzeno: Koronavirus se přenáší z matky na plod

Lékaři o případu informovali v časopise Nature Communications poté, co se v předchozích měsících objevilo několik případů novorozenců s covidem-19, u nichž měli doktoři podezření, že se nakazili v děloze. Až do nynějška však nebyli schopni stoprocentně vyloučit možnost nákazy dítěte během porodu nebo těsně po něm.

„Naneštěstí v tomto případě není pochyb o přenosu,“ řekl přednosta neonatologie a pediatrie Daniele De Luca v pařížské nemocnici Antoine Béclèreho. „Klinici si musí býti vědomi, že se to může stát. Jistě, není to běžné, ale může k tomu dojít a musí se to brát v úvahu v klinické praxi,“ dodal.