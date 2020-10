Policie roušky kontroluje, padají pokuty

„Hlídky kontrolují nošení roušek při běžných pochůzkách v ulicích města. Speciální akce, které by na to byly zaměřeny, neorganizujeme. Těm, co roušky nemají, na místě strážníci domluví. K sankcím saháme, jde-li o opakované případy,“ řekl Právu ředitel Městské policie Olomouc Pavel Skalický.

„Drtivá většina lidí nařízení respektuje, ale občas narazíme na někoho, kdo roušku nemá. Když člověk jí nebo kouří a my ho upozorníme, tak si většinou roušku nasadí. Horší to je, když je to v kombinaci s alkoholem. Takoví lidé mají připomínky, že to je zbytečné, že si roušku nenasadí, odmítají si ji vzít, odmítají i zaplatit pokutu,“ řekl Právu zástupce ředitele mladoboleslavské městské policie Ondřej Kubala.