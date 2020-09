ON-LINE: Za úterý přibylo v ČR 2394 nakažených

5:55 - V Německu přibylo za den 1769 potvrzených případů nákazy koronavirem na celkových 275 927, uvedl Institut Roberta Kocha. Počet obětí z řad infikovaných stoupl o 13 na 9409. V posledních několika týdnech přibývá denně přes 1500 případů, i když v červnu a červenci to bylo pod 500.

5:49 - Německo ve středu po Praze a Středočeském kraji zařadí na seznam epidemicky rizikových oblastí kvůli šíření koronaviru zřejmě celou ČR. V úterý na to upozornil ministr zahraničí Tomáš Petříček. Dopadů takového rozhodnutí se obávají čeští exportéři a také pendleři, pro které by prozatím měla platit výjimka. O osudu asi 60 000 pendlerů se jedná, od 1. října nebude v Německu po příjezdu z rizikových oblastí stačit negativní test na koronavirus a bude nutná pětidenní karanténa.

5: 38 - Počet obětí nového koronaviru v USA překročil 200 000, což je nejvíc na světě. Americký prezident Donald Trump napřed dotaz, co tomu říká, ignoroval, pak uvedl, že: Dobrá, myslím si, že je to ostuda.“ Připustil, že „kdybychom nepostupovali správně“, mohlo by být 2,5 milionu obětí.