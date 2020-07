ON-LINE- Počet nových nákaz v ČR neklesl pod stovku

6:08 - V úterý v USA přibylo 44 358 nových případů nákazy SARS-CoV-2 a sedmidenní průměr počtu nově nakažených činící nyní 41 000 se od 13. června zdvojnásobil, uvedl The Covid Tracking Project. Počet hospitalizovaných je nejvyšší do 21. dubna.

5:52 - V úterý přibylo v ČR 149 potvrzených případů koronaviru, což je nejméně za pět dní. Většina z nich byla opět z Moravskoslezského kraje, kde je ohnisko nákazy a cíleně se tam testuje. Dosud se v ČR od začátku epidemie nakazilo covidem 11 954 lidí, z nichž 349 zemřelo. V úterý přibyla jedna oběť. Aktuálně nemocných je 3834 lidí, uvedlo po úterní půlnoci ministerstvo zdravotnictví.

Nejpostiženějším regionem zůstává Karvinsko. Za posledních sedm dní tam na 100 000 obyvatel připadá 270 nakažených. V sousedním okrese Frýdek-Místek je zhruba 37 nakažených na 100 000 obyvatel.



5:48 -V Brazílii za poslední den přibylo 33 846 potvrzených případů nákazy koronavirem, celkem je jich 1 402 041. Zemřelo dalších 1280 nakažených, takže obětí je 59 594. Oba ukazatele jsou výrazně vyšší oproti pondělí, kdy země zaznamenala přes 24 000 infikovaných a skoro 700 obětí.



5:45 -V pevninské Číně zjistili během úterý tři nové případy nákazy koronavirem, uvedly čínské zdravotnické úřady O den dříve jich bylo 19. Všechny jsou z Pekingu. Zjištěny byly i tři nové asymptomatické případy, kdy je koronavirus zjištěn, ale lidé nevykazují žádné příznaky. V Číně se dosud koronavirus prokázal u 83 534 lidí, z nichž 4634 zemřelo.



5:39 - Počet případů koronavirové nákazy se během června zdvojnásobil ve 14 státech USA, uvedla agentura Reuters. Nejvyšší nárůst o 294 procent zaznamenala v červnu Arizona, následovaná Jižní Karolínou a Arkansasem s 200 respektive 179procentním přírůstkem. Více než dvojnásobný nárůst nových případů infekce mají také Alabama, Aljaška, Idaho, Nevada, Severní Karolína, Oklahoma, Oregon a Utah. Stát New York, který dlouho platil za epicentrum nákazy v zemi a který uplatnil přísná omezující opatření, v červnu evidoval jen šestiprocentní nárůst nových případů, což je nejméně v celé zemi. Za poslední týden mělo 21 z 50 států USA vyšší než pětiprocentní podíl zjištěných případů nákazy vzhledem k celkovému počtu provedených testů, který se považuje za rizikový.

Na celostátní úrovni přibylo v červnu případů o 46 procent, úmrtí s nemocí covid-19 pak o 21 procent. Několik států úplné červnové statistiky nicméně dosud nenahlásilo.



5:34 - Na pražském letišti začne ve středu fungovat první dálková linka po koronavirové krizi. Qatar Airways bude třikrát týdne létat do Dauhá. V sobotu spustí druhou dálkovou linku Flydubai, mířící do do Dubaje. Před koronavirovou krizí odbavovalo pražské letiště na 15 dálkových linek do Asie a Severní Ameriky.