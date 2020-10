Vysoké přírůstky pokračují, do večera přibylo přes 8000 nakažených

21:52 - KSČM chce, aby vláda jednala s Evropskou unií o návratu českých lékařů z unijních zemí a doplatila jim rozdíl ve mzdách. Návrh Výkonný výbor KSČM podložil tím, že lékaři z Česka znají místní mentalitu a dorozumí se lépe než zdravotníci Severoatlantické aliance a EU, o jejichž zapojení do ošetřování českých pacientů s covidem-19 bude jednat na žádost vlády Sněmovna.

20:11 - Ve Francii se během epidemie nakazilo koronavirem přes milion lidí. Po Španělsku je to další země v západní Evropě, co překonala tuto hranici.

18:57 - Zákaz návštěv v nemocnicích, léčebnách a v domovech pro seniory, postižené či lidi s demencí se prodlouží. Trvat by měl do 3. listopadu, kdy má v Česku skončit nouzový stav. Rozhodla o tom v pátek na mimořádném jednání vláda, informovala Strakova akademie na twitteru. Návštěvy vláda zakázala od 9. října kvůli šíření covidu-19 původně na dva týdny. Opatření tak mělo skončit v neděli o půlnoci.

18:00 - V pátek do večera přibylo zatím 8075 nakažených. Aktuálně s nákazou bojuje 137 616 lidí. V nemocnicích je 5044 pacientů, v těžkém stavu je 751 z nich. Do pátku zemřelo 1941 infikovaných, denní bilance obětí, která se průběžně doplňuje, se už několikátý den pohybuje kolem stovky.

15:51 - Plošné testování Slováků na koronavirus do pátečního poledne odhalilo 497 infikovaných, tedy 3,6 procenta otestovaných, řekl ministr obrany Naď.

15:21 - Do dvou týdnů by měly vzniknout vládní webové stránky, kde budou srozumitelně shrnuta veškerá opatření vyhlášená kvůli koronavirové epidemii. Po pátečním jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a vládním zmocněncem pro informační technologie a digitalizaci Vladimírem Dzurillou to novinářům řekl poslanec opoziční TOP 09 Dominik Feri.